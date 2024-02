Il fine settimana è arrivato, vediamo quali eventi ci offre Olbia e la Gallura.

Come certamente saprà chi ci segue con costanza, la stagione carnevalesca volge al termine e, per salutarla come si deve, sono stati organizzati degli eventi in diverse zone per la giornata di oggi e quella di domani. Vediamo ora luoghi e programmi.

Calangianus

Alle ore 16 di oggi, 17 febbraio, avrà inizio la sfilata che si concluderà con una grande festa in piazza. Programma più dettagliato al https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/calangianus-ultima-sfilata-carnevale-15-febbraio-2024/

Luogosanto

Pentolaccia all’Auditorium oggi, 17 febbraio, dalle ore 18:30, con musica, lotteria e apericena. Info e programma al https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/luogosanto-pentolaccia-carnevale-14-febbraio-2024/

Olbia

Pentolaccia al centro commerciale Olbia Mare domani, 18 febbraio, ore 16. Balli, musica e frittelle. Evento dedicato soprattutto ai più piccoli. Info al https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/olbia-appuntamenti-carnevale-13-febbraio-2024/

Palau

Ultima sfilata oggi, 17 febbraio, con partenza alle ore 15 da Via Nazionale. Musica e divertimento per tutta la serata. Info al https://www.galluraoggi.it/palau/carnevale-palau-ultima-sfilata-carri-sabato-16-febbraio-2024/

Badesi

Ultima sfilata di carnevale, domani, 18 febbraio ore, 15. Al termine della sfilata musica e balli con Dj Pilo.

Info e programma al https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/badesi-gran-finale-del-carnevale-16-febbraio-2024/

Arzachena

Finale del carnevale Arzachenese domani, 18 febbraio. La sfilata si terrà a Cannigione con inizio alle ore 14:30. Info e dettagli al https://www.galluraoggi.it/arzachena/carri-carnevale-arzachena-cannigione-sfilata-16-febbraio-2024/

Che dire?! Due giorni densi di eventi per tutte le età. Amanti del carnevale fatevi avanti! il divertimento vi aspetta! Gli eventi ad Olbia e in Gallura questo fine settimana sono tanti, sbizzarritevi!

