Gran finale per il carnevale a Palau, ultima sfilata con i carri allegorici

Sabato l’ultimo giorno del carnevale di Palau.

A Palau il carnevale prosegue fino a sabato 17 febbraio. Nel paese gallurese dalle 15 ci sarà l’ultima sfilata dei carri allegorici. Il carnevale è stato celebrato anche nei giorni precedenti, dove si sono svolti gli eventi di giovedì e la sfilata di martedì grasso.

Il divertimento però nella cittadina non si ferma, perché il carnevale è stato allungato fino a sabato 17 febbraio. La sfilata dei carri partirà da via Nazionale, per arrivare a via Fonte Vecchia. In piazza ci sarà anche musica e intrattenimento. Al gran finale sono presenti anche i Fidali 79, che prepareranno i panini, le frittelle, ma anche vino e birra per tutti.

