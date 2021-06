Prosciolto l’ex comandante.

Il gup del tribunale di Tempio Pausania, Caterina Interlandi, ha prosciolto da tutte le accuse l’ex comandante della polizia locale di Arzachena, Andrea Becciu. L’uomo era stato accusato di essere un “furbetto del cartellino“.

La ricostruzione.

L’inchiesta si era aperta 4 anni fa quando Becciu era stato ripreso mentre timbrava il cartellino in bermuda, poco prima di recarsi a fare un sopralluogo in spiaggia insieme ad un altro collega in servizio. Ad occuparsi delle indagini erano stati gli uomini della Guardia di Finanza supportati da intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle quali sarebbe emerso l’utilizzo dei mezzi del comando di polizia locale per fini privati.

Le risposte dell’ex comandante hanno fatto crollare l’impianto accusatorio riuscendo a dimostrare la propria innocenza. Un calvario che si è concluso con il proscioglimento dell’uomo.

