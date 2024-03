Facebook e Instagram in tilt, è caos tra gli utenti

Facebook e Instagram in down.

Facebook e Instagram sono in tilt. Oggi, 5 marzo, diversi utenti hanno riscontrato problemi di accesso alle due app di Meta. Alcuni non sono riusciti ad aprire i social, riscontrando difficoltà sia sul browser che sull’app. In particolare è apparsa una schermata bianca, priva di messaggi di errore o altri contenuti pubblicati sui social.

Gli utenti su X stanno segnalando: “Non riesco ad entrare, mi hanno buttato fuori”. Altri utenti hanno riscontrato il messaggio “Sessione scaduta” sull’home page. Alcuni lamentano che vengono bloccati quando provano ad accedere e segnalano problemi anche su messenger.

