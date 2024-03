L’ex scuola di Azzanì rimessa a nuovo: i lavori di ristrutturazione conclusi

I lavori dell’ex scuola di Azzanì parte di un progetto per rinnovare patrimonio comunale di Loiri Porto San Paolo.

L’ex scuola di Azzanì è stata rimessa completamente a nuovo. Ad annunciarlo il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, il quale ha comunicato che sono ultimati i lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell’edificio.

I lavori erano utili per mettere in sicurezza l’edificio ed erano cominciati lo scorso settembre, riguardo al rifacimento del tetto con la posa di una copertura in legno lamellare e il rifacimento di impianti idrici ed elettrici. Altri interventi hanno riguardato il pavimento, la tinteggiatura esterna e interna.

“Un grande lavoro che ci consente di riconsegnare alla collettività un fabbricato situato al centro del paese – ha detto il sindaco Lai nella sua pagina ufficiale -. Un ringraziamento al lavoro degli uffici che hanno progettato la ristrutturazione e affidato i lavori e all’impresa esecutrice che ne ha curato con minuziosa attenzione i particolari e svolto in tempi brevissimi le lavorazioni. Dopo la ristrutturazione dell’ex scuola di Trudda, del centro polivalente di Enas, della ex scuola di Azzanì, della biblioteca e del centro sociale di Porto San Paolo, adesso si programmeranno le riqualificazioni delle ex scuole di Oviló e Montelittu a conclusione di un processo di riqualificazione di tutti i fabbricati comunali”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui