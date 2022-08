Gli eventi in corso ad Arzachena.

Il calendario estivo del Comune di Arzachena è zeppo di appuntamenti per questo lungo weekend in vista di Ferragosto. Con il centro urbano e le località turistiche di Cannigione, Baja Sardinia, Porto Cervo prese d’assalto dai turisti, si prevede una grande affluenza per gli eventi organizzati in collaborazione con le associazioni e i consorzi locali nell’ambito dell’Arzachena Summer Festival.

Questa sera, per la notte delle stelle di San Lorenzo, c’è in programma l’ormai consueto appuntamento con il festival internazionale Time in Jazz giunto alla XXXV edizione. È il quinto anno consecutivo che il Comune collabora con la rassegna firmata da Paolo Fresu. Alle 21:30, in piazzetta Li Conchi, si esibisce la Sudoku Killer band con Caterina Palazzi (contrabbasso e composizioni), Sergio Pomante (sax tenore), Giacomo Ancillotto (chitarra) e Maurizio Chiavaro (batteria).

Giovedì 11 e venerdì 12 agosto torna il Silent Festival organizzato dall’associazione culturale Roerso Morndo diretta da Michele Moi. Al parco Riva Azzurra di Cannigione, la rassegna multidisciplinare dal basso impatto ambientale propone concerti, spettacoli per famiglie, pratiche yoga, meditazione e gli immancabili eventi di Silent Disco. Tutti i contenuti sonori sono trasmessi tramite wi-fi headphones multicanale. La partecipazione è gratuita per adulti e bambini ma è consigliato prenotare.

Venerdì 12 agosto, sempre a Cannigione, va in scena il terzo appuntamento dell’estate con le Notti Bianche organizzate dall’Ascor – Associazione Riviera consortile di Cannigione. La serata è intitolata “Magica Sardegna” ed è dedicata al folclore regionale. I gruppi di maschere tradizionali Sonaggiaos e S’Urzu di Ortueri e Sos mascheras e cuaddu di Neoneli sono tra i protagonisti della sfilata insieme a quelli danzanti di Santu Pretu di Torpè e Santa Maria d’Alzachena. Le frittelle lunghe preparate dal vivo sono state scelte come dolce tipico da far degustare al pubblico per l’occasione. Sabato 13 agosto si punta ancora sulla tradizione e la musica con il grande evento diretto dalla Pro Loco Arzachena e allestito nel centro storico di Arzachena per “Aspettando Ferragosto“. In agenda la sagra della zuppa gallurese (la suppa cuata in dialetto) dalle 20, il concerto tributo con la Queen Rocks dalle 21, e il dj set dalle 22:30. Per tutta la serata è visitabile anche il mercatino degli hobbisti.

Festa anche a Cannigione il 13 agosto con il Comitato Insieme si Può e il Consorzio Marina di Cannigione che propongono un lungo spettacolo pirotecnico a partire 23. I fuochi verranno sparati dal molo nuovo del porto.

Per la vigilia di Ferragosto, da anni è tradizione la tappa nel borgo di Baja Sardinia, dove si attende la mezzanotte con i fuochi d’artificio offerti dal Consorzio del Comprensorio di Baja Sardinia. Apre la serata del 14 il concerto di Dalilah e la sua live band organizzato dall’associazione Nina Tesse le Arti a partire dalle 21:30. Lunedì 15 agosto, dalle 22, si festeggia con il concerto degli Idamon, band tributo ai Nomadi, e lo spettacolo pirotecnico al parco Riva Azzurra di Cannigione proposto dall’Ascor. Tutti gli eventi in programma sono organizzati con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Arzachena.