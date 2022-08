Il conducente è rimasto schiacciato dal suo Suv dopo uno scontro frontale sulla strada per Porto Cervo

Si chiamava Andrea Di Florio il turista campano che ha perso la vita stamattina in un incidente mortale tra Poltu Quartu e Porto Cervo. Il 63enne di Nocera Inferiore (Salerno) era alla guida di un suv Mercedes che si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto nella strada tra Poltu Quatu e Porto Cervo. Con l’impatto il suv si è ribaltato e, secondo le prime ricostruzioni, il 63enne sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Ferita, ma non in gravi condizioni, la figlia che viaggiava con lui assieme a una coppia di amici originaria dei paraggi di Desenzano del Garda, sulla sponda bresciana del lago. Entrambi si trovano in ospedale, con la donna che ha una sospetta frattura alla spalla.

Anche la 21enne conducente della Punto è andata in ospedale ed è quindi di una vittima e cinque feriti il bilancio dell’incidente sulla strada per Porto Cervo. Oltre i soccorritori del 118, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale che, guidati dal comandante Giuseppe Sanna, stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. All’origine dello scontro ci potrebbe essere stata una disattenzione da parte di uno dei due conducenti, che ha portato le due auto a toccarsi col Suv che ha avuto la peggio. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti per rimettere in sicurezza la carreggiata dopo l’incidente che è costato la vita a un 63enne.