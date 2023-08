I supermercati aperti a Ferragosto a Olbia

Alcuni supermercati aperti a Ferragosto a Olbia.

Capita spesso a Ferragosto la necessità di acquistare alimentari all’ultimo minuto, prima di una gita fuoriporta, pure perchè il frigorifero è rimasto vuoto e nei giorni precedenti ci si è dimenticati di fare scorta.

A Olbia il problema sembra scongiurato, perchè tutti i supermercati che abbiamo interpellato saranno aperti con orario normale.

Tra i supermercati sicuramente aperti:

Superpan di via Crispino, aperto con orari normali, tutto il giorno.

di via Crispino, aperto con orari normali, tutto il giorno. Dettori Market di viale Aldo Moro, aperto con orari normali, tutto il giorno.

di viale Aldo Moro, aperto con orari normali, tutto il giorno. Eurospar di via Veronese, aperto con orari normali, tutto il giorno.

di via Veronese, aperto con orari normali, tutto il giorno. Eurospar di corso Vittorio Veneto, aperto con orari normali, tutto il giorno.

di corso Vittorio Veneto, aperto con orari normali, tutto il giorno. Spazio Conad Sa Marinedda, zona Olbia Mare, aperto con orari normali, tutto il giorno.

Sa Marinedda, zona Olbia Mare, aperto con orari normali, tutto il giorno. MD di via Vittorio Veneto, aperto con orari normali, tutto il giorno.

di via Vittorio Veneto, aperto con orari normali, tutto il giorno. Dettori Market di Piazza San Gallo, aperto con orari normali, tutto il giorno.

In generale, sembra che in città i supermercati lavoreranno senza sosta per Ferragosto, e dunque, fare la spesa all’ultimo minuto non sarà un problema. Tutto fa pensare che l’apertura regolare riguarderà praticamente tutti i supermercati di Olbia.

Chi vuole segnalarci altri supermercati aperti oggi, il giorno di Ferragosto, può contattarci, provvederemo a completare l’elenco.

