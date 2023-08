Boom di cani abbandonati in estate, la situazione al canile di Olbia

L’appello della consigliera per i cani di Olbia.

La consigliera regionale Annalisa Manca (FDI) ha fatto visita al canile “I Fratelli Minori”, gestito dalla Lida di Olbia, dove i cani abbandonati sono molti e la situazione in estate è terribile. Qui l’esponente della Regione ha fatto un appello per fermare il fenomeno.

Anche a Olbia i cani vengono abbandonati soprattutto nel periodo estivo, in corrispondenza delle vacanze. “Abbandonare un cane è un atto vergognoso, una terribile e incivile abitudine che deve finire – ha dichiarato -, prendere un animale in casa non è come acquistare un giocattolo o un oggetto da buttar via quando ci stanca, ma significa accogliere in famiglia un’altro essere vivente, che ha sentimenti, abitudini, che vuole affetto e che è in grado di ricambiare e soffre se viene abbandonato”.

Nell’appello la consigliera Manca fa riferimento alle sterilizzazioni, che sono un deterrente all’abbandono degli animali e delle loro cucciolate. “Durante la visita – ha proseguito l’onorevole Manca – ho avuto modo di interloquire con Cosetta Prontu, presidente della Sez. Lida Olbia che ringrazio insieme ai volontari per l’impegno, la tenacia e la passione che ogni giorno mettono a disposizione dei più indifesi, e ho dato la mia totale disponibilità ad avviare insieme progetto che mirino a sensibilizzare sul tema dell’abbandono e della sterilizzazione, a raccogliere fondi per il rifugio e soprattutto ad educare i più giovani al rispetto della vita di queste creature tanto speciali. Dobbiamo lavorare affinché le nuove generazioni si rapportino il più possibile con queste realtà affinché comprendano quanto mostruosa sia la sofferenza di chi ha dato amore e ricevuto in cambio solo violenza sia essa fisica o psicologica”.

Poi l’esponente gallurese di Fratelli d’Italia ha invitato la collettività a visitare rifugio e, chi può, a donare e soprattutto adottare cani e gatti che da troppo tempo attendono una famiglia che li accolga in casa.

