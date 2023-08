Il medico estetico dei vip Giacomo Urtis a Porto Cervo.

Brutta avventura per Giacomo Urtis a Porto Cervo. Il medico dei vip è stato oggetto di una lite avvenuta in un locale, quando è stato aggredito per gelosia da una donna. L’ex “vippone” del Gf Vip stava ballando con un ragazzo, ma la sua rivale famosa non ha gradito.

La misteriosa donna, infatti, si è avvicinata a Giacomo Urtis e ha cominciato a insultarlo. Poi gli ha tirato anche i capelli. Lo ha raccontato lo stesso medico estetico, che sui social è apparso preoccupato per la sua chioma danneggiata dalla ragazza.

“Come avete saputo ieri ho litigato con una – spiega Urtis su Instagram – Parlavo con un ragazzo, che ho scoperto poi piaceva a lei, e questa si è ingelosita e mi ha tirato i capelli. Sono qui del parrucchiere perché mi si staccano le ciocche( parla di extension) da tanto me li ha tirati”.

Porto Cervo comunque non è nuova a risse vip. Nel mese di giugno alcune ex vippone del Grande Fratello sono venute alle mani in un noto locale a Baja Sardinia. Il motivo? Sempre la gelosia, poiché pare che Oriana Marzoli fosse gelosa del fidanzato Daniele Del Moro. Le vip sarebbero state cacciate via.

