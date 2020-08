La festa nel locale di Porto Rotondo.

Salgono a sei i contagiati dal coronavirus dopo aver partecipato ad una festa in un noto locale di Porto Rotondo. L’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ha precisato che si tratta di due gruppi distinti che hanno in comune proprio la festa a Porto Rotondo.

I ragazzi, tutti di Roma Nord, tra i 18 e i 20 anni, hanno iniziato a sentirsi male alcuni giorni dopo la serata del 9 agosto, quando hanno partecipato alla festa nel locale, dove c’era un dj della Capitale come ospite.

Ma alla festa c’erano anche tantissimi giovani di altre parti d’Italia ed in particolare di Milano, dove in molti hanno deciso di mettersi in quarantena in attesa dell’esito del test seriologico a cui si sono sottoposti.

