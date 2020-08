Preoccupazione in un locale di Porto Rotondo.

Preoccupazione in un famoso locale di Porto Rotondo dopo che alcuni ragazzi romani, che erano rientrati dalla Sardegna dove hanno partecipato ad una serata il 9 agosto, si sono sentiti male e hanno effettuato i tamponi.

Due ragazze del gruppo sono risultate positive al coronavirus e in seguito sono risultati contagiati anche altri giovani. Lo ha riferito l’Ansa specificando che erano in molte le persone arrivate nel locale dalla capitale per assistere allo spettacolo di un noto dj romano. Dopo il riscontro positivo sono stati attivati tutti i protocolli e il tracciamento dei contatti. Il Ministero della Salute ha avvisato la Regione Sardegna che si è subito attivata.

