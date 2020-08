Cosa fare in Gallura con le discoteche chiuse.

La Gallura non è solo discoteche. La Gallura non è movida incontrollata ed assenza di mascherine. E anche adesso che l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ha messo al bando i locali dove si balla non per questo l’estate ed il divertimento in Gallura sono terminate.

Sono tante le alternative in Gallura oltre le discoteche. Occasioni per stare in compagnia e divertirsi, non per forza con assembramenti fuori controllo e senza il giusto distanziamento. Una bella alternativa, ad esempio, è quella stare in spiaggia un po’ più tardi. Da Santa Teresa a San Teodoro, la Gallura consente di fare lunghe spiagge con tramonti mozzafiato, che proprio in riva al mare offrono vere emozioni.

Chi ha la possibilità può organizzare una bella grigliata con un accompagnamento musicale, che non sarà come andare in discoteca, ma il divertimento è lo stesso assicurato. Oppure si possono organizzare dei lunghi aperitivi all’aperto o fare un po’ di sport in compagnia.

Chi ama la movida notturna può comunque ritrovarsi nei bar con i propri amici per chiacchierare e bere qualcosa. Rimanendo sempre a distanza di sicurezza e indossando le mascherine quando le distanze sono difficili da mantenere. Con un po’ di buon senso e rispetto delle regole il divertimento è assicurato.

