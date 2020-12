Truffata una 68enne di Olbia.

Sono 4 gli iscritti nel registro degli indagati, dalla Procura della Repubblica di Tempio, in relazione al raggiro di una olbiese di 68 anni. La donna aveva versato oltre 40mila euro sul conto di alcuni uomini che si spacciavano per dipendenti della Croce Rossa Internazionale.

Secondo la ricostruzione, effettuata dal quotidiano L’Unione Sarda, la pensionata era stata contattata da un uomo che aveva affermato di essere un ufficiale dell’esercito tedesco in missione in Siria. Non solo, il truffatore aveva intenerito la vittima asserendo di essere in grave pericolo di vita e di volerle lasciare i suoi risparmi.

La storia si capovolge quando alla 68enne è stato chiesto di versare decine di migliaia di euro per diventare erede e coprire le spese delle pratiche per la successione. Ma gli interlocutori sono spariti e la donna ha presentato una denuncia alle forze dell’ordine, sulla quale sarà chiamata far luce la Procura di Tempio.

