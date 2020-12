Esordio in Serie A per Giuseppe Mastinu, volto noto del calcio della Gallura

L’ala Mastinu ha esordito ieri in Spezia-Lazio.

Ha esordito in Serie A a 29 anni Giuseppe Mastinu, classe ’91 nato a Sassari, ala destra che ha profonde radici nel calcio gallurese.

Esordio nel 2008 a poco più di 16 anni nel campionato di Serie D con l’Arzachena, dopo 5 stagioni e un provino non andato a buon fine con la Torres, Mastinu ha firmato col Budoni, dove è rimasto per una stagione, prima di firmare per l’Olbia Calcio, collezionando coi bianchi 56 presenze e 25 reti in due stagioni.

L’occasione della vita, col salto di due categorie, per Mastinu è arrivata nel 2016, con l’approdo in Serie B allo Spezia all’età di 24 anni. Prima stagione tutto sommato buona, con 27 presenze totali e una rete, le due seguenti stagioni rovinate da diversi infortuni.

È approdato, infine alla Serie A con lo Spezia, esordendo ieri, 5 dicembre 2020, nella gara persa dallo Spezia contro la Lazio per 1-2. Nel pieno della maturità calcistica, una manciata di minuti dopo il 90′, per timbrare una presenza che già di per sé nobilita una carriera partita dal “lontano” calcio di provincia gallurese.

