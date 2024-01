Rinaldi dell’Olbia colpito dal padre di Shpendi.

Follia a Cesena, il portiere dell’Olbia Rinaldi, dopo il triplice fischio che ha dato fine alla partita tra i bianchi e i bianconeri locali, è stato colpito dal padre del centravanti del Cesena Christian Shpendi. Tutto è successo in pochi istanti, quando diversi giocatori dell’Olbia e del Cesena si stavano affrontando a muso duro, come purtroppo a volte capita al termine di partite con episodi controversi.

Non è chiaro cosa abbia spinto il padre di Shpendi a intervenire colpendo al volto Rinaldi, ma pare che il motivo sia uno scontro di gioco tra il figlio Christian e il portiere dell’Olbia in cui il primo ha avuto la peggio, procurandosi un taglio al sopracciglio. L’uomo è padre oltre che di Cristian, anche del gemello Stiven, giocatore dell’Empoli in Serie A.

Non è ancora chiaro cosa accadrà al signor Shpendi e al Cesena. Si vociferano daspo per l’uomo – sarà il Questore locale a prendere eventuali provvedimenti – e multa e squalifica del campo per la società – potrebbe essere decisivo quanto refertato dagli arbitri presenti, se hanno assistito alla scena.

Un precedente a Cagliari.

Tutti ricordiamo un episodio simile il 17 novembre 2002 al Sant’Elia di Cagliari in un Cagliari-Messina in cui un tifoso del Cagliari entrò in campo e aggredì il portiere del Messina Emanuele Manitta, che svenne. Il portiere fu trasportato all’ospedale Brotzu, dove rimase in osservazione. Il Cagliari perse la partita a tavolino per 3 a 0 e venne multato per un importo di 10mila euro, inoltre il Sant’Elia fu squalificato per tre giornate, poi ridotte a due. Il tifoso fu denunciato a piede libero per lesioni e fu sanzionato dal Questore di Cagliari con un Daspo che gli impedì di assistere alle partite del Cagliari per 5 anni.

