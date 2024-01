L’Olbia perde 1-0 a Cesena, ma poteva andare peggio

Il risultato è pure bugiardo: l’Olbia torna da Cesena con un solo gol al passivo, ma sarebbero potuto essere di più. E i bianchi praticamente non hanno fatto un tiro in porta. I padroni di casa si riprendono la testa della classifica, dopo che per poche ore la Torres era tornata avanti. Sembrano passati anni da quando era l’Olbia ai vertici del girone B di serie C assieme ai sassaresi.

Dopo quell’inizio di stagione la situazione si è complicata sempre più, fino a diventare drammatica. Ora l’Olbia è al penultimo posto in classifica e sembra difficile interrompere questa deriva. Per cercare di risalire verso la salvezza si parla del possibile arrivo di un altro ex Cagliari, il bomber di Tonara Marco Sau. Ma da solo neanche lui potrebbe realizzare il miracolo.

Nel primo tempo, il Cesena domina contro l’Olbia, senza che quest’ultima riesca a mettere in difficoltà il portiere. Il Cesena si avvicina al gol diverse volte, con Corazza e Kargbo, ma il vantaggio arriva al 19esimo minuto quando De Rose recupera la palla e serve Corazza, che segna a porta vuota. Nel resto del primo tempo, il Cesena continua ad attaccare senza raddoppiare.

Il secondo tempo inizia con un tiro di Berti, subito deviato in angolo da Rinaldi. L’Olbia cerca di minacciare la difesa del Cesena al 52° minuto, ma il tiro di Nanni è deviato in angolo da Silvestri. Il Cesena risponde con un contropiede e si avvicina al raddoppio con Corazza. Nonostante alcuni tentativi dell’Olbia, il Cesena rimane pericoloso, con Adamo e Corazza che sfiorano il gol. Alla fine l’Olbia perde 1-0 e comincia il 2024 con l’ennesima sconfitta.

[foto: cesenafc.com]

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui