Olbia baciata dalla fortuna, vinti 23mila euro

La vincita al Lotto a Olbia e Sarroch.

La città di Olbia si è animata di festa grazie al gioco del Lotto, che ha portato gioia e sorrisi ad uno scommettitore. Sabato 13 aprile, infatti, è stata una giornata fortunata per un vincitore olbiese, che si è aggiudicato la somma di 23.750 euro grazie ai numeri 7-10-30 sulla ruota di Cagliari.

Ma la fortuna non si è limitata solo a Olbia: anche a Sarroch, in provincia di Cagliari, c’è stato un altro vincitore che ha incassato la cifra di 14mila euro, contribuendo a diffondere la gioia del gioco del Lotto anche in questa località.

Questi non sono che alcuni degli esempi delle vincite distribuite nell’ultimo concorso del Lotto, che ha visto la distribuzione complessiva di ben 6 milioni di euro. Si tratta di una somma considerevole che si aggiunge ai 382 milioni di euro già distribuiti dall’inizio dell’anno, confermando il Lotto come uno dei giochi più popolari e apprezzati dagli italiani.

