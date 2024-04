Raffica di furti in Costa Smeralda, condannati Bonnie e Clyde

Una coppia è finita nei guai in Costa Smeralda.

Una coppia di nomadi originari di Lucca, J. B. (37 anni) e A. D. (43 anni), ha seminato terrore tra i commercianti della Gallura nell’estate del 2018. Li accusavano di fare shopping senza pagare in boutique esclusive della Costa Smeralda e dintorni, tra cui Palau, Porto Cervo e Baja Sardinia.

Nei giorni scorsi, il Tribunale di Tempio ha condannato J. B. a 3 anni e 7 mesi di carcere e A. D. a 4 anni e 10 mesi, accogliendo la richiesta del pubblico ministero. La coppia, insieme a un’altra donna, agiva sempre con le stesse modalità: tenendo impegnate le commesse e rubando portafogli, contanti, carte di credito e merce di valore dai negozi. In alcuni casi, le carte di credito rubate venivano usate per pagare le spese del loro soggiorno in Sardegna.

