L’uomo vendeva automobili nell’oristanese.

Un commerciante di autovetture nella provincia di Oristano, aveva omesso la dichiarazione dell’Iva per l’anno 2020, evadendo le imposte per quasi 90mila euro. Il furbetto è stato scoperto dai funzionari ADM dell’ufficio delle Dogane di Cagliari, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale rivolta alle frodi in materia di IVA intraunionale.

Nel corso delle attività investigative e dai riscontri effettuati, la società, con sede nella Provincia di Oristano, non ha presentato la dichiarazione IVA per l’anno 2020 evadendo imposte per quasi 90.000 euro. Una frode che è costata cara al commerciante, che è stato denunciato alla Procura di Oristano.

Le operazioni di controllo sono state dirette a ripercorrere tutta l’attività concernente la commercializzazione dei prodotti, partendo dagli approvvigionamenti costituiti dagli acquisti intra UE, verificando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti stabiliti dalla normativa fiscale in materia. Il risultato è stato conseguito grazie all’attivazione della cooperazione amministrativa in materia di IVA ex Reg. UE 904/2010, interpellando l’amministrazione finanziaria della Germania, che ha confermato l’esistenza delle transazioni commerciali. Sono stati inoltre contattati gli ignari acquirenti che hanno confermato gli acquisti e fornito la documentazione contabile. L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha proceduto successivamente alla cessazione della relativa partita IVA valida anche ai fini VIES per le operazioni intraunionali.