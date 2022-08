Il nuovo servizio a Olbia.

A Olbia c’è una nuova ambulanza privata. Un servizio indispensabile che è stato reso possibile grazie all’associazione Alliance of Guardian Angels di Olbia.

L’idea è dell’associazione, dopo aver riscontrato difficoltà su questo genere di servizi. “Abbiamo notato che qualche anno a Olbia c’è un’enorme problema a trovare ambulanze per effettuare dimissioni o trasferimenti – spiega il presidente Alessandro Serra -, oppure sono in poche a farlo oltre ad essere difficile trovare ambulanze private. Così abbiamo avuto la fortuna di avere in dono alcune ambulanze da parte di un’associazione. E’ la prima volta che svolgiamo questo servizio con questa associazione, ma abbiamo messo in campo la nostra esperienza nel 118”.

Il servizio è stato attivato lunedì scorso, grazie all’esperienza di alcuni volontari dell’associazione e si è già rivelato molto importante, in quanto sono già tante le chiamate effettuate al numero privato 351/6950190, da parte di pazienti che necessitavano di di essere trasportati per effettuare visite ambulatoriali, dimissioni o trasferimenti. “Al momento, a causa della stagione estiva, – prosegue-, abbiamo difficoltà a garantire il servizio h24. Siamo operativi dalle 8 alle 18, ma la nostra intenzione è quella di estenderlo e mettere in funzione anche le altre due vetture che abbiamo”.