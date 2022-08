Il mare più pulito in Italia? Non è in Sardegna, ma in Puglia

Ecco la classifica che sorprende.

La Sardegna, ormai diventata meta gettonata del turismo estivo, che ogni anno rimane a bocca aperta davanti al colore limpido delle acque non è il luogo con il mare più pulito di Italia. A soffiare la medaglia è la Puglia, lasciando indietro l’Isola al secondo posto.

A dare notizia di questo sorprendente studio, l’ultimo lavoro di controllo e monitoraggio condotto dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, la rete che coordina le varie agenzie regionali per l’ambiente presenti in tutta Italia.

In realtà la Puglia è in vetta per il secondo anno consecutivo, dove i risultati dimostrano che ha acque eccellenti al 99%. La Sardegna, che è soltanto seconda, ha una percentuale del 97,6%, seguita dalla Toscana al 96%.

Le analisi sono state svolte in tutti i chilometri delle cose delle regioni italiane. Nel caso della Puglia la regione ha individuato ben 800 chilometri di acque balneabili su mille, promuovendo la regione come migliore per standard di balneazione.