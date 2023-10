Fuga di gas vicino alle abitazioni, paura ad Arzachena

L’intervento ad Arzachena per una fuga di gas.

Paura ad Arzachena per una fuga di gas vicino alle case. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che questo pomeriggio, sono arrivati in città, dove hanno riscontrato, con il personale del Nucleo LPG regionale, che proviene da un serbatoio interrato di GPL.

Il serbatoio, dismesso ma non bonificato, è stato danneggiato dai mezzi di movimento terra durante uno scavo. Il nucleo LPG sta intervenendo per mandare in torcia il GPL in fase liquida ancora presente nel bombolone con l’assistenza della squadra sul posto e dell’autobotte di Olbia.

