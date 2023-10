Le precisazioni della Asl sull’incidente all’ospedale di La Maddalena.

L’Asl Gallura è intervenuta sull’episodio che si è verificato tra venerdì e sabato scorso, dove un vigilante presso l’ospedale di La Maddalena è rimasto ferito a causa della caduta di alcuni calcinacci. Il fatto – precisa l’azienda sanitaria – si è verificato in un locale tecnico situato al piano terra dell’ospedale di La Maddalena ed è riconducibile al cosiddetto fenomeno dello “sfondellamento”, cioè un distacco di materiale da un’area di circa due metri quadri, le cui cause sono in via di accertamento.

L’azienda sanitaria ha precisato che il distacco di materiale è stato comunque attutito dalla presenza del controsoffitto, installato in anni più recenti rispetto a quelli della costruzione dell’edificio.

L’Asl, inoltre, si è immediatamente attivata per individuare soluzioni volte a garantire la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza: il personale tecnico dell’azienda sanitaria ha effettuato le verifiche propedeutiche al ripristino dello stato dei luoghi e, inoltre, entro breve tempo avvierà una campagna di indagini termografiche sui solai del Paolo Merlo che permetteranno di appurare l’eventuale presenza o meno di elementi di criticità in altre aree dell’edificio. La Asl Gallura è già beneficiaria anche di un finanziamento di oltre 700mila euro del PNRR: i fondi saranno utilizzati per l’adeguamento strutturale dell’Ospedale di Comunità che nascerà all’interno del Paolo Merlo.

