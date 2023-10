Sempre meno all’arrivo dei The Kolors a San Teodoro.

Grande attesa per l’arrivo dei The Kolors a San Teodoro. La band, che questa estate ha spopolato con Italodisco, è in arrivo il prossimo 13 ottobre. La serata organizzata dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu, finanziata dal Comune di San Teodoro, avrà ingresso gratuito e si svolgerà in Piazza Gallura.

Italodisco è un omaggio al genere che negli anni ’80 ha portato l’Italia ad essere un punto di riferimento per la musica elettronica. The Kolors attingono a piene mani dai maestri di quegli anni, tra Giorgio Moroder e Righeira, inaugurando in questo modo un nuovo capitolo nel loro percorso musicale. Cassa dritta e vibes nostalgiche si mescolano a immagini nitide e riferimenti precisi ad alcuni marchi di fabbrica della disco music italiana.

Appassionati di rock e musica elettronica, The Kolors (all’anagrafe: Antonio Stash Fiordispino alla voce e chitarra, Alex Fiordispino alla batteria e Dario Iaculli al basso), iniziano a collaborare a Milano nel 2009, seguono un percorso che nel 2015 li fa approdare in TV protagonisti del programma “Amici”, grazie al quale, portano a casa anche il premio della critica. Nel maggio dello stesso anno pubblicano l’album “Out” che arriva al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia, posizione che mantiene per dodici settimane consecutive (un record), portandosi a casa cinque dischi di Platino. A trainare il successo del disco è il singolo “Everytime”, brano – certificato platino – tra i più programmati dalle radio italiane e scelto come colonna sonora degli spot Vodafone.

The Kolors suonano in tutta Italia con tour sempre Sold out, si guadagnano la copertina dell’edizione italiana di Rolling Stone e a febbraio 2018 partecipano al Festival di Sanremo con il loro primo inedito in italiano, ‘Frida (mai, mai, mai)”. Nel marzo 2019 arriva la firma con la prima major discografica (Island Records/ Universal Music Records) e il 15 marzo 2019 esce il singolo “Pensare male”, in coppia con Elodie brano che in breve tempo diventa la canzone italiana più trasmessa dalle radio nel 2019, disco di Platino con oltre cinquanta milioni di views. Il 2019 si chiude con un altro inedito, questa volta in coppia con Guè Pequeno, dal titolo “Los Angeles”, anch’esso molto apprezzato dalle radio. A distanza di otto mesi, nel maggio 2020 esce “Non è vero” ennesimo successo in radio cui seguono l’inedita “Mal di Gola” e “Cabriolet Panorama”. San Teodoro, grazie alla R&G Music, si prepara ora per un nuovo bagno di folla, con l’esibizione del prossimo 13 ottobre dalle ore 22.

