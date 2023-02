A San Teodoro i funerali di Sisinnio Manchia.

Sono ancora tutte da chiarire le cause della morte di Sisinnio Manchia, il 69enne trovato ieri pomeriggio nelle campagne di San Teodoro. Le ipotesi maggiormente battute sono quelle di un malore o più semplicemente di un incidente a causa di un malfunzionamento della motozappa, che lo avrebbe schiacciato tra il mezzo ed un albero durante la retromarcia.

L’uomo, conosciuto da tutti come Sinuccio, era un geometra in pensione. Fu sindaco per due anni, dal 1982 al 1984, del centro gallurese. I funerali si terranno questo pomeriggio, alle ore 16:00, nella chiesa parrocchiale intitolata a Santa Teresa di Calcutta.