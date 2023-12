Incendio in un garage distrugge tre moto a Olbia

Un incendio divampato nel primo pomeriggio di martedì in un garage di Olbia ha distrutto tre moto. I vigili del fuoco sono entrati in azione verso le 14.30 in via Leoncavallo.

Un garage stava andando a fuoco e la squadra del 115 ha domato le fiamme. Nel rogo sono state distrutte tre moto che si trovavano all’interno del garage e sono in corso accertamenti per scoprire se si è trattato di un rogo di natura dolosa.

