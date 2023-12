Calangianus, si perde in campagna, 82enne trovato grazie al cane dei vigili del fuoco

Anziano ritrovato a Calangianus.

Stava cercando legna, ma non è riuscito a trovare la via di casa. La disavventura è capitata a un anziano a Calangianus che intorno alle 19:30, mentre era con il fratello, si è smarrito. E’ stato lui a dare l’allarme ai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul luogo con il nucleo cinofili.

L’anziano, fortunatamente, in buone condizioni anche se spaesato, è stato trovato poco dopo dal cane Kimba dell’unità cinofila, per poi essere accompagnato dalla squadra in zona sicura e successivamente affidato alle cure del personale del 118. Sul posto anche I carabinieri.

