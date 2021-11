La trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano a Olbia.

Da poco meno di 3 anni cercano di rientrare in possesso della loro casa a Olbia, in località Milmeggiu, occupata dagli inquilini che non pagano l’affito. Solo pochi giorni fa i proprietari sono riusciti a rientrare in possesso di uno dei due appartamenti della bifamiliare, mentre l‘altro risulta ancora occupato.

Della storia se ne occuperà stasera anche il programma di Mario Giordano “Fuori dal Coro“. che andrà in onda questa sera alle 21 e 25 su Rete 4. Attimi di tensione durante le riprese della puntata. L’inviata della trasmissione infatti è stata aggredita dagli inquilini, spintonata e fatta cadere a terra, e ha dovuto ricorrere anche alle cure dei sanitari.