L’interrogazione sull’aggressione di Olbia.

“Sui fatti di Olbia, dove la giornalista Costanza Tosi e i suoi collaboratori della trasmissione “Fuori dal Coro’ – ai quali il Giorgia Meloni ha già espresso solidarietà e ha denunciato la vergognosa vicenda – sono stati aggrediti da una donna che, insieme ai suoi familiari, occupa illegalmente da quasi 3 anni alcuni appartamenti di una casa bifamiliare, abbiamo deciso di presentare un’interrogazione al Ministro dell’Interno e della Giustizia”. A Dichiararlo è il deputato di Fdi dichiara Salvatore Deidda.

“Assurdo che oggi, i legittimi proprietari siano costretti a presidiare giorno e notte i locali dopo esserne rientrati in possesso – continua Deidda – . Non possiamo più tollerare questa violenza inaudita e sta diventando inaccettabile assistere a casi in cui abusivi occupano e devastano proprietà private e per questo chiediamo massima urgenza e attenzione alle Istituzioni preposte per ristabilire legalità e rispetto del diritto di proprietà”;

“A tal proposito – conclude Deidda – ricordiamo l’approvazione alla Camera dei deputati di un Odg di Fratelli d’Italia, a prima firma del collega Foti, a difesa dei proprietari di immobili dai ladri e ci auguriamo che il Governo Draghi dia seguito a quanto richiesto”.