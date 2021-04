I furbetti del vaccino a Olbia.

Giovani in coda per le dosi di vaccino all’hub dell’ex Audi. Il consigliere regionale Giuseppe Meloni aveva sollevato il caso sui furbetti dei vaccini avanzati. Una situazione che ha fatto indignare il consigliere, il quale aveva denunciato pubblicamente quello che si sta verificando in questi giorni, con persone che rispettare le priorità si accodano tra i docenti.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha, però, smentito categoricamente questa situazione, che si è andata a creare nel nuovo centro di Olbia. “Non è assolutamente vero, sono tutte cavolate – afferma il primo cittadino di Olbia -. Una situazione così non può essere possibile perché il centro è presidiato”.

