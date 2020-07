Il furgone fermo da anni a Badesi.

La carcassa di un furgoncino da anni ferma nella strada per la spiaggia di Li Junchi a Badesi. E non è quella di Into the Wild, il famoso film Sean Penn, dove morì veramente il giovane Christopher e diventato meta di pellegrinaggio per tantissimi appassionati, fino alla sua recente rimozione.

Ecco, la rimozione. Anche di questo furgoncino la chiede a gran voce Basta una Busta, l’iniziativa che da più di un anno si occupa della pulizia di spiagge, calette e boschi e di divulgazione scientifica in materia di ambiente.

Il furgoncino abbandonato da anni lungo la strada che da Badesi, che va verso la spiaggia di Li Junchi, all’altezza dei parcheggi del ristorante K18, è come un pugno nello stomaco. “Questa vettura giace inerme e visibilmente in panne da troppi anni – scrive lo staff di Basta una Busta -. Ci arrivano tante segnalazioni, chiarendo che non sia mai stato fatto nulla per rimuovere la carcassa dell’automobile ben visibile dalla strada principale per la discesa al mare”.

All’oggettiva pericolosità del rottame, dovuta a possibili residui di carburante o altri liquidi, nonché alle infiltrazioni di metalli nel terreno si aggiunge il degrado paesaggistico dovuto a un rifiuto ingombrante come questo, in particolare lungo una strada tanto trafficata come quella verso la spiaggia.

