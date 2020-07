Materassi in memory foam, quale scegliere? Dipende anche dalla marca

Come scegliere il materasso memory foam adatto.

Chi desidera riposare bene e non subire alcun effetto negativo legato al sonno disturbato può semplicemente affidarsi a un materasso in memory foam. Molti brand trattano questo prodotto, ma qual è il migliore?

Dalla fine degli anni ‘60 esiste un tipo di materasso molto particolare. La sua origine deriva direttamente dai laboratori della NASA. Stiamo parlando del memory foam: ossia quel particolare materiale che, come dice il suo stesso nome, ha la capacità di “ricordare” la forma del nostro corpo, in maniera da adattarsi a essa (e non il contrario).

Come abbiamo detto, sono stati degli scienziati altamente specializzati a crearlo. Parliamo di gente che ha frequentato università prestigiose e celebri in tutto il mondo, come Harvard, Yale e Princeton.

Questi chimici e i loro tecnici sono stati in grado di realizzare un materiale che avesse la capacità di attutire nella maniera perfetta il lancio degli astronauti all’interno dello shuttle che non facesse subire loro, oltre che il contraccolpo, anche gli effetti spiacevoli dell’improvvisa mancanza di gravità.

Quando la NASA perdette i diritti sul brevetto, ci volle poco prima che il memory venne usato per la produzione di materassi, i quali si presentavano allo stesso momento comodi, piacevoli e terapeutici. Possedere uno di questi giacigli, infatti, ha molteplici vantaggi:

innanzitutto, la capacità del materasso di ricordare la forma del tuo corpo, ti dà la possibilità di dormire bene e fare sogni sereni tutta la notte

il memory non si sforma, dal momento che una delle sue proprietà principali è appunto quella di ricordare il suo stato originario, una volta che la pressione lo avrà lasciato. Torna sempre com’era prima

quasi tutti questi materassi sono considerati come dei veri e propri farmaci, o meglio dei strumenti medici che, per questo motivo, possono anche essere acquistati con finalità terapeutiche

il memory è comodo, ma il memory matrimoniale lo è ancora di più. Si tratta di un letto dai poteri quasi magici, che ti permettono di riposare bene e a lungo, anche se lo condividi con un’altra persona e pure se il tuo compagno (o compagna) soffre di sonni disturbati e si muove molto spesso. Il materiale attutisce i movimenti accanto a te e non te li fa percepire

Per molte persone a volte cercare il materasso più idoneo alle proprie esigenze non è facile per vari motivi e che hanno a che fare soprattutto con la fretta di comprare e con l’ossessione del risparmio. Risultato? Spesso si acquistano materassi che non andranno a soddisfare le aspettative e le conseguenze saranno negative sia dal punto di vista fisico che mentale.

Infatti non è un mistero che la qualità del sonno dipende dalla comodità del materasso che ci ospita durante la notte:se non dormiamo bene avremo problemi fisici e saremo anche condizionati dallo stress che proveremo il giorno dopo.

Per aiutarci nella scelta arriva in nostro soccorso il web:ci riferiamo al portale www.materassimemoryfoam.org ,punto di riferimento da tanto tempo sia per gli addetti ai lavori che per persone singole e coppie che,acquistando uno dei prodotti offerti e proposti, hanno migliorato la qualità del loro sonno e quindi della loro vita.

Molte persone quando entrano nel portale e vogliono scegliere il materasso in memory foarm si chiedono se la marca ha importanza .Approfondiamolo insieme

Materassi in Memory foam: il migliore? Potrebbe essere una questione di brand

All’interno di questo ricco portale è possibile scegliere tra tantissimi prodotti e ogni utente che entrerà potrà individuare la migliore marca materassi memory foarm. Il brand è molto importante quando dobbiamo scegliere un materasso ,perché si sono alcune aziende che da tanti anni sono attive nella produzione di un prodotto cosi importante per la vita delle persone e quindi hanno dalla loro parte una caratteristica importante e cioè l’esperienza,.

Questo aspetto non è da sottovalutare perché chi studia questo settore da tanti anni ha potuto comprendere quali sono le singole esigenze di ogni persona e di ogni coppia e all’interno di queste aziende lavorano professionisti di alto livello che sono sempre aggiornati su tutti gli aspetti che sono importanti nella produzione di un materasso.

Visitando il portale quindi andrete a scoprire i migliori brand e potrete fare la scelta migliore!

