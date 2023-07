Sabina Guzzanti a Valledoria, dialogo con Lalla Careddu per Entula

Sabina Guzzanti a Valledoria per Entula

Entula prosegue con Sabina Guzzanti a Valledoria, che presenterà il suo nuovo romanzo “ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot”. L’appuntamento è per mercoledì 19 luglio. Il libro affronta molti temi di attualità, tra cui spiccano l’avvento dell’Intelligenza Artificiale e il divario digitale tra generazioni.

L’incontro si terrà nella località San Pietro a Mare alle 20. Con Guzzanti dialogherà Lalla Careddu. L’evento è organizzato in collaborazione con HarperCollins, il Comune di Valledoria, la libreria Koinè Ubik di Sassari, lo Studio Massaiu e il festival Liberevento.

L’autrice

Sabina Guzzanti è un’imitatrice, comica, cabarettista, attrice, autrice e conduttrice televisiva e regista italiana. Negli anni Novanta raggiunge la notorietà con La Tv delle ragazze e altri programmi presentati da Serena Dandini, poi seguiti da diversi altri programmi televisivi di successo. Per il cinema è stata protagonista, tra gli altri, di Troppo sole (1994) e Cuba Libre-Velocipedi ai tropici (1997). Nel 2005 produce, scrive e dirige il film-documentario Viva Zapatero!, nel 2007 Le ragioni dell’aragosta e nel 2014 La trattativa. Ha pubblicato 2119 La disfatta dei Sapiens, (HarperCollins, 2021).

Il libro

Il progresso tecnologico avanza spedito, la popolazione invecchia e non gli sta dietro. Per questo Laura Annibali, una mezza genia nel campo informatico, arrivata ai cinquant’anni ha deciso di fondare la Huf, un’associazione no profit con la missione di sostenere le persone tecnologicamente inabili. Ma gli ANonniMus, un gruppo hacker di anziani, con i loro attacchi sempre più frequenti, terrorizzano i papabili sostenitori del suo progetto. La scienziata combatte con tutte le sue forze ma più combatte e più si inguaia, fino a trovarsi sola contro tutti: colleghi, finanziatori, amici, e perfino la sua SmartHome, un gioiello della domotica da lei stessa progettato.

