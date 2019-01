Rubinetti chiusi a Olbia e in Gallura.

Se quello di Abbanoa era un augurio di buon anno, certamente non è stato molto gradito. L’azienda ha chiuso i rubinetti di molte famiglie a Olbia e in Gallura, ma ci sono stati anche slacci in altre parti dell’Isola. E gli utenti sarebbero tutt’altro che morosi. Ma il paradosso più grande è che ciò sia avvenuto durante le festività, rendendo impossibile per i cittadini contattare avvocati, associazioni. O la stessa Abbanoa per chiedere spiegazioni.

Secondo quanto riferito, le vittime degli slacci non hanno ricevuto nemmeno un avviso preliminare. “Un comportamento poco etico da parte di Abbanoa – ha dichiarato Antonella Meloni responsabile Adiconsum Olbia -, che non solo non ha risposto ai reclami ma ha messo di fronte gli utenti alla sola possibilità di pagare per poter riavere il servizio. E’ inspiegabile questo muro di cemento armato alzato da questa società. E considerando anche il numero di utenze è ancora più ingiusto questo trattamento verso consumatori. E la politica tace”.

Sono tante le famiglie che si stanno, dunque, rivolgendo anche ad avvocati. Alcune di loro devono sborsare perfino 15mila euro per riavere di nuovo l’acqua.

(Visited 534 times, 1 visits today)