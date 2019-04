La Sardegna al Grande Fratello.

E’ la terza puntata quella che è andata in onda martedì su Canale5 del Grande Fratello 16. La Gallura e la città di Olbia vengono ricordate da Fabrizia De Andrè, figlia di Cristano De Andrè, poichè tutte le estati soggiornano in Gallura. Infatti, a Portobello di Gallura, vicino a Santa Teresa hanno una casa di famiglia.

Mentre Jessica Mazzoli, ex fidanzata di Morgan, nomina Olbia, la sua città di residenza. Anche la cantante è diventata una dei concorrenti ufficiali del reality più spiato d’Italia. Il suo debutto è stato a XFactor a 21 anni e una relazione con il cantante Morgan, da cui è nata una bambina, Lara di sei anni.

Un’importante occasione di promozione dell’immagine turistica per Olbia e la Gallura, in un ampia platea televisiva nazionale, oltre che dell’opportunità di una interessante esperienza televisiva per i giovani coinvolti.

