La candidatura di Mulas a sindaco di Golfo Aranci.

In vista delle prossime elezioni amministrative del 16 giugno la lista PROGETTO GOLFO ARANCI – RUDALZA guidata in questi anni dal sindaco uscente Giuseppe Fasolino, presenta il suo successore per la corsa alla carica di primo cittadino. Il nome è quello di Mario Mulas, già consigliere comunale, assessore e vice sindaco nei precedenti mandati.

“Sono molto orgoglio – dichiara Mulas – di poter contribuire a servire il mio paese, questa nuova sfida è sinceramente molto avvincente e responsabilizzante. Molto in questi anni è stato fatto per cambiare Golfo Aranci ed è proprio la lungimiranza e la visione politica del sindaco uscente e del gruppo che ha condiviso questa azione amministrativa che saranno il punto di partenza e di sipirazione per il prossimo mandato”.

L’incontro con la cittadinanza per la presentazione ufficiale è fissato per sabato 27 aprile ore 18 presso Hotel Gabbiano Azzurro.

“Punteremo tutto sulla squadra – aggiunge Mulas – perchè come abbiamo dimostrato in questi anni i risultati si raggiungo operando in sinergia. Ora stiamo lavorando al programma da sottoporre agli elettori certi che crescita del tessuto economico locale, miglioramento dei servizi per i cittadini e la realizzazione e il completamento di alcune opere strategiche e di infrastrutturazione saranno tra i punti cardine del prossimo mandato”.

