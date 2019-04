Cento Sportivo Olbia Judo, weekend in lotta su tre fronti

Esordienti, Cadetti e Senior in trasferta nella penisola.

Questo fine settimana sono tre gli appuntamenti importanti degli atleti agonisti del Centro Sportivo Olbia Judo.

Gli esordienti saranno impegnati in Ungheria con la Rappresentativa Regionale, accompagnati dal nuovo collaboratore tecnico Fijlkam Sardegna Francesco Degortes. I cadetti gareggeranno nella selezione per i Giochi delle Isole, mentre i Senior saranno impegnati a Torino nei Campionati Italiani Assoluti.

La settimana scorsa a Rosignano i cadetti hanno ottenuto un 3° posto con Davide Di Gennaro, 60kg, e un 5° posto con Nicolò Cadoni, 60kg.

Il campione del mondo veterans Raimondo Degortes ha provato per la prima volta la categoria dei 73 kg conquistando l’oro nella categoria Junior/Senior e l’oro anche nella categoria Veterans.



Nel frattempo Efisio Mele si prepara per i Campionati Italiani Assoluti in programma sabato 27 aprile a Torino, a cui parteciperà insieme a Mondo Pinzellu, categoria 66 kg, Federico Deiana, categoria 60 kg, e GianMario Deiana, categoria 100kg. Saranno gli unici atleti di Olbia a partecipare alla gara più importante del calendario nazionale Fijlkam.

In programma per il primo maggio al PalaAltoGusto presso il GeoVillage, dalle ore 10.00 l’annuale appuntamento propedeutico per pre-agonisti, un’occasione per stare insieme e divertirsi e fare nuove amicizie.







