In Gallura oltre cento persone senzatetto: il record negativo spetta a Olbia

Il numero dei senzatetto in Gallura.

In provincia di Sassari è emergenza senzatetto, ma in Gallura i numeri sono molto più contenuti con Olbia, però, che è la terza città del Nord Sardegna per numero di clochard. Il fenomeno è stato fotografato dall’Istat che ha svolto un censimento delle persone che non hanno un tetto sotto la testa.

Secondo l’Istat la provincia detiene i numeri più alti in Sardegna, molti dei quali sono concentrati nella città di Sassari, con 953 persone che non hanno una casa. La terza città per numero di clochard, dopo Sorso, si trova in Gallura. È Olbia con 58 persone che non hanno una casa. Sono soprattutto gli uomini a vivere per strada e soprattutto la fascia 34-54. Le donne clochard in città sono 16, concentrate soprattutto nella fascia tra i 34-55 anni. La maggior parte dei clochard sono italiani (52), mentre 6 sono stranieri. Il secondo comune con più senzatetto in Gallura è Palau, con 17 casi. In totale nel territorio vivono più di 100 casi di persone senza dimora, senza contare che altri paesi sono stati esclusi dal censimento.

Il caso dei senzatetto di Olbia.

Anche se Olbia, e più in generale la Gallura, è lontana dai numeri che detiene Sassari e altri centri del Sassarese, negli ultimi anni è sempre più frequente vedere persone addormentate sulle panchine e coperte solo di stracci o cartone. Un fenomeno che non esisteva fino a qualche tempo fa in città. Una delle presenze più assidue è quella di un uomo che sosta giorno e notte in piazza Mercato, che ha trovato riparo soltanto dal tetto di vetro.