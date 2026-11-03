I carabinieri fermano uno straniero agitato a La Maddalena

Un giovane straniero è andato in escandescenze a La Maddalena, intervento dei carabinieri per fermarlo. Attimi di alta tensione a Bassa marina a causa di un ragazzo che ha cominciato a inveire con tutti i presenti. Ignote le cause che hanno scatenato la sua rabbia. Prima avrebbe preso di mira dei ragazzi poi, si sarebbe scagliato contro gli arredi di un locale.

L’arrivo dei carabinieri

In quella fase concitata diverse persone hanno cercato di farlo calmare o di fermarlo, ma era in stato di alterazione e nessuno ci è riuscito. Dopo interminabili minuti di caso sono arrivati i carabinieri. Solo l’intervento dei militari è riuscito a mettere fine alla tensione, col giovane caricato a bordo dell’auto di servizio e portato via. Grande spavento a Bassa Marina per una scena violenta in pieno pomeriggio. Sulle pagine Facebook e Instagram di GalluraOggi le immagini di alcuni momenti concitati del giovane straniero ieri in via Amendola a La Maddalena.

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