La sopraelevata di Olbia resta interessata dalle limitazioni al traffico per altri tre mesi. Il Comune ha prorogato fino al 31 gennaio 2027 la chiusura della rampa di accesso alla SP14M da via Roma, nell’ambito dei monitoraggi per il progetto del tunnel alternativo alla Statale 125. “Proseguiamo con questa importante attività, sempre nell’ottica di migliorare la gestione dei flussi di traffico e garantire una circolazione più sicura ed efficiente”, commenta il sindaco Settimo Nizzi, che ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza.

Le strade interessate dalla proroga

La nuova ordinanza dirigenziale, la numero 622 del 2 novembre, prolunga gli effetti della precedente, la 570, che sarebbe scaduta il 4 novembre. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 5 novembre e resteranno valide fino alla fine di gennaio. La chiusura riguarda la rampa di accesso alla SP14M da via Roma, nel tratto all’incrocio con via Gian Battista Vico, vicino alle Case Minime. Il transito delle auto sarà completamente sospeso, con l’indicazione dei percorsi alternativi. Le limitazioni coinvolgono anche via Gian Battista Vico, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Venafiorita e la rampa. Qui sarà consentito il transito soltanto ai residenti, con circolazione a doppio senso da via Venafiorita.

I rilievi in vista del progetto del tunnel

La proroga serve a consentire il proseguimento dell’intervento di monitoraggio del traffico legato all’opera alternativa alla SS125. I dati raccolti dovranno contribuire alla programmazione dei prossimi interventi sulla viabilità cittadina, in particolare in vista del progetto di Nizzi che prevede l’abbattimento a favore di un tunnel. “Questi monitoraggi sono fondamentali per programmare i prossimi interventi che renderanno la nostra viabilità più moderna e funzionale”, ha concluso il sindaco di Olbia.

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