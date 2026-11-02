Incidente mortale a Olbia, il dolore di SNO: ”Emanuele lascia un vuoto incolmabile”

Il messaggio commuovente dopo la morte di Emanuele Vitiello.

La scomparsa di Emanuele Vitiello in un tragico incidente stradale ha lasciato un grande vuoto a Olbia. A sentire questa mancanza non è solo la sua famiglia, ma l’azienda dove il motociclista 52enne lavorava: la Sno Novamarine, uno dei più grandi e rinomati cantieri nautici in città.

Resta il dolore, profondo e sordo, il pensiero che a lavoro nessuno vedrà più Emanuele. ”A tre giorni dal tragico incidente, la realtà si fa sempre più dolorosa: in azienda sentiamo già l’immenso vuoto lasciato da Emanuele dalla sua straordinaria carica umana, dalla sua simpatia e dalla sua professionalità. – scrive l’azienda ricordando il dipendente -. Nei suoi oltre vent’anni di lavoro nel Gruppo SNO Novamarine, Emanuele è diventato un punto di riferimento insostituibile”.

L’azienda ricorda le sue doti umane: “La sua versatilità e la sua dedizione erano pari solo alla sua profonda empatia e bontà; doti con cui sapeva guidare i colleghi più esperti e accogliere con generosità i nuovi arrivati, ai quali non negava mai un aiuto. In questo momento di profonda commozione, tutti noi colleghi ci stringiamo con affetto a tutti i parenti ed in particolar modo ai figli Benedetto e Laura”. La scomparsa di Emanuele lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma in tutto il tessuto umano ed aziendale della SNO Novamarine, che oggi perde un professionista esemplare e un amico carissimo.

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