Chi era la mamma di Padru morta dopo il parto.

Padru è in lutto per la morte di Giovanna Satta, la mamma di soli 25 anni, morta dopo il parto all’ospedale di Sassari. La giovane, già madre di due bimbe, una di tre e l’altra di 1 anno, stava dando alla luce la terza figlia, con un parto cesareo. Una tragedia, sulla quale sono in corso degli accertamenti.

La donna era giunta alle cliniche di San Pietro a Sassari al sesto mese di gravidanza, dove ha dato alla luce la terza figlia, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La giovane è deceduta la mattina presto, secondo cause in corso di accertamento, circa due ore dopo l’intervento.

La sua morte ha causato un grande dolore nel paese, dove era molto conosciuta e ben voluta. “Era una brava ragazza, sempre con il sorriso, una coppia sempre unita nonostante le difficoltà”, la ricorda così una sua compaesana. Giovanna Satta si era infatti sposata con Stefano soltanto un anno fa nel suo paese natale.