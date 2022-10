“Qui a Padru c’è un silenzio surreale, questa tragedia ha sconvolto tutti”, Giovanna Satta è morta durante il parto a Sassari e il sindaco del suo paese descrive il dramma. “La tragedia è avvenuta di mattina presto e in pochi minuti ha raggiunto il paese, la morte di Giovanna ci rattrista tutti”, spiega Antonello Idini, dopo aver incontrato il marito della vittima e i genitori della coppia.

Pochi attimi prima di morire Giovanna Satta ha messo alla luce una bimba prematura, che raggiungerà le sue sorelline di tre e un anno. Il padre Stefano non potrà più contare su questa 25enne che ha perso la vita. “Li avevo sposati io pochi mesi fa e adesso lui si ritrova da solo con tre bambine piccole. Una situazione di estrema difficoltà, che ha subito scatenato reazioni – spiega il sindaco di Padru -. Si sono mobilitate associazioni laiche e religiose perché questa famiglia ha immediato bisogno di supporto psicologico, ma avrà anche bisogno di aiuti materiali. Lui è disoccupato e lei, che era madre a tempo pieno, non c’è più. Serve la solidarietà di tutti per aiutare questa famiglia”.

“Le nostre assistenti sociali la conoscevano bene, erano molto affezionate e ora stanno vivendo il dolore in prima persona – aggiunge il sindaco Idili -. Con tutti i bisogni che può avere una giovane madre erano sempre in stretto contatto con lei. Adesso sono rimaste tre bambine piccole, senza madre. Una tragedia assurda”.