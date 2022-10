Donna di Padru muore durante il parto: tragedia in ospedale a Sassari

Tragedia durante il parto cesareo a Sassari

Una ragazza di Padru è morta durante il parto nel reparto di Ostetricia e ginecologia delle Cliniche San Pietro di Sassari. La gestante di 25 anni, secondo le prime informazioni, stava affrontando il suo terzo parto. Da quanto si apprende, era in corso il parto cesareo quando qualcosa è andato storto e la situazione è precipitata. Il bimbo ha visto la luce in anticipo, è nato prematuro dopo sei mesi di gravidanza, mentre ogni tentativo di soccorrere la madre si è rivelato vano. L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha subito avviato accertamenti interni per fare luce su questa tragedia.