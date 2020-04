Appuntamento per il 3 maggio.

Domenica 3 maggio 2020, dalle ore 8 fino alle 12 e 30, l’Avis di Golfo Aranci con la presenza di medici e l’autoemoteca del Centro Trasfusionale di Olbia, effettuerà nella sede dell’Avis in Piazza Libertà 137, una raccolta sangue.

A tutela di tutti, della salute dei donatori e nel rispetto delle norme vigenti , la presidenza ed il direttivo dell’Avis di Golfo Aranci si è adoperata in questi giorni in modo che i donatori arrivino sul luogo di donazione singolarmente ed in orari scadenzati. Questa iniziativa fatta per appuntamento permetterà a tutti coloro che desiderano donare il proprio sangue a partecipare .

Ricordiamo a tutti i donatori di rispettare gli orari concordati, di presentarsi muniti di un documento valido al riconoscimento e che è consigliabile, prima della donazione, fare anche una piccola colazione. Inoltre si provvederà ai donatori fuori Golfo Aranci di dare loro un giustificativo.

La presidenza ed il direttivo dell’Avis ricordano, specialmente in questo momento che il sangue è un bene prezioso che non si trova in commercio, ma solo con “la cultura ed il gesto del dono” si possono salvare tante vite umane.

