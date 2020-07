L’intervento della Guardia costiera nei pressi di Petra Ruja.

Un gommone con 3 donne e 7 bambini tra i 7 e gli 11 anni in avaria nei pressi di Cala Petra Ruja nel Comune di Arzachena è stato prontamente assistito dalla Motovedetta dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

La Motovedetta durante una normale attività di pattugliamento delle acque di giurisdizione quando ha notato un gommone fermo in mezzo al mare con a bordo 10 persone, tre donne e sette bambini molto agitati. Da qui la decisione di effettuare un controllo per verificare se ci fosse qualche problema. Infatti, il motore del natante era in avaria e tutti i tentativi di farlo ripartire erano risultati vani.

Intanto gli occupanti, ed in particolare i bambini, erano molto provati dai continui scossoni delle onde non avevano neanche la possibilità di ripararsi dal cocente sole estivo. Pertanto, in attesa dell’intervento dell’assistenza tecnica per il motore, gli occupanti sono stati trasbordati sulla motovedetta della Guardia Costiera e trasferiti presso il porto di Porto Rotondo, dove hanno potuto rinfrescarsi e riprendersi dal piccolo spavento. Il gommone è stato poi ripreso dalla Società di noleggio, la quale ha riscontrato che la causa del malfunzionamento era dovuto ad una cima finita nelle eliche.

La giornata di lavoro non era però finita per gli uomini in divisa biancsubito dopo hanno prestato soccorso ad un natante con motore in avaria e due persone a bordo. In questo caso la motovedetta ha prestato assistenza fino all’arrivo di personale tecnico per la riparazione del motore.

(Visited 133 times, 157 visits today)