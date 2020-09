Tv tradizionale e Smart TV, quali sono le caratteristiche

Come scegliere la TV più adatta alle proprie esigenze.

TV tradizionale e smart TV sono oggi fra i dispositivi più presenti nelle case di molti, via via però le TV tradizionali stanno lasciando il posto alle seconde, che fornisco al consumatore un’esperienza di visione di film e programmi nettamente maggiore.

Quali sono le caratteristiche delle smart TV che non si trovano in una TV tradizionale e di cui ormai oggi chi le conosce non ne può più fare a meno? Andiamo a scoprirle subito.

Le Smart TV esistono da diversi anni e milioni di persone in tutto il mondo possiedono già questo

Smart TV caratteristiche e vantaggi

Cominciamo col dire che quando si parla di smart TV ci si riferisce alla cosiddetta TV Intelligente. Ovvero una TV dotata della possibilità di connettersi a Internet e da qui di permettere al proprietario di utilizzarla in diversi modi.

I televisori tradizionali mancano di diversi servizi che invece vi sono una smart TV e che offrono diversi vantaggi fra cui:

Si può accedere a Internet

Combina le caratteristiche di un televisore e di un computer

Ha un browser Internet

Ha una varietà di applicazioni integrate

Offre l’opportunità di installare annunci aggiuntivi

Può essere utilizzato per accedere ai servizi di streaming

Alcuni modelli sono dotati di Touch Screen

Le caratteristiche sopra elencate nei primi anni erano esclusive, oggi diversi altri modelli di TV le integrano di default, per dare al consumatore un modello più completo.

Quando vi apprestate all’acquisto di questo tipo di TV per essere certi che faccia al caso vostro e copra le vostre esigenze, verificate sempre i servizi di default integrati e in modo particolare che tipo di software ha installato e gli accessori annessi.

Uno degli altri vantaggi di possedere una Smart TV è possibile utilizzarla come se fosse il monitor del PC.

Oltre ai vantaggi sopra elencati è bene anche sapere che purtroppo le Smart TV, per via della grossa mole di lavoro che supportano, tendono ad usurarsi molto prima delle care vecchie TV tradizionali.

Diventano quindi obsoleti anche nel giro di soli due anni, ovviamente dipende sempre da quanto la utilizzate e in che modo. Infine molte App potrebbero non essere più supportate perché non aggiornate per darne posto a nuove con funzionalità diverse.

Navigazione Internet con la Smart TV

La velocità di navigazione in internet con la TV intelligente è sempre dettata dalla velocità di connessione della vostra rete. Non aspettatevi comunque che le prestazioni siano quelle di un vero e proprio computer, non è così il dispositivo di controllo principale è il telecomando e la risposta è più lenta.

Se invece collegate la TV direttamente a una tastiera e altri vari accessori come se fosse il monitor di un PC le prestazioni migliorano nettamente. E’ sempre e comunque un dispositivo passivo nato per la visione di canali on demand che viene utile per navigare in internet, per interagire sui social, ascoltare musica e vedere/ascoltare YouTube.

TV tradizionale utilizzarla come una Smart TV è possibile?

Ai più può sembrare strana la domanda, ma la risposta è SI nella maggior parte dei casi. Utilizzare una TV tradizionale come se fosse una Smart TV è possibile, basta acquistare dei dispositivi a parte che permettano questa conversione.

La TV tradizionale diventa da “non intelligente” a “intelligente” senza troppa fatica e con una spesa a portata di tutti.

I dispositivi che permettono questa conversione sono ad esempio il Chromecast o Amazon Fire Television Stick.

Il Chromecast è un dispositivo di Google che richiede solo un normale televisore con una porta HDMI. Il dispositivo consente di connettersi a Internet attraverso di esso. Tutte le principali reti di streaming video come Youtube e Netflix possono essere trasmesse sul televisore con la semplice installazione di Chromecast e di una linea internet attiva. Questo piccolo dispositivo aggiuntivo funge da collegamento wireless tra lo smartphone e la televisione.

Amazon Fire Television Stick funziona come Chromecast ma dando accesso anche alle serie TV, programmi e Film che offre Amazon se siete abbonati ad Amazon Prime.

Sia il primo dispositivo che il secondo permettono di risparmiare del denaro e di trasformare la vostra TV tradizionale in Smart TV se avete un budget ridotto.

(Visited 25 times, 25 visits today)