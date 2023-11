In Sardegna un solo premio milionario al Gratta e Vinci.

Nei primi 10 mesi del 2023, il Gratta e Vinci ha portato grande gioia agli appassionati, con ben 60 vincitori milionari segnalati tra gennaio e ottobre. Questo rende la prima metà dell’anno particolarmente gratificante per gli amanti di questo gioco, in quanto nei primi sei mesi del 2023 ben 39 persone hanno visto cambiare la loro vita grazie a vincite milionarie.

Per essere precisi, questo significa che in media più di 6 nuovi milionari sono stati creati ogni mese grazie al Gratta e Vinci. Considerando solo i biglietti con vincite milionarie (escludendo i premi minori), si è registrato un totale di premi per un valore di 97 milioni di euro. Questo rappresenta un notevole aumento rispetto ai primi quattro mesi del 2023, quando il totale dei premi distribuiti ammontava a 58 milioni di euro, segnando un aumento di quasi il 70%.

Un esempio di successo risale a settembre 2019, quando un fortunato vincitore aveva ottenuto un premio di 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 10 euro del tipo Bonus tutto per tutto. Questa vincita, tra le più alte mai registrate a Olbia, è stata centrata presso la Tabaccheria Paggiolu Marianna in via Aldo Moro ad Olbia. In passato, sempre in questo stesso punto vendita, quattro anni fa, c’era stata un’altra vincita significativa di 100 mila euro con un Gratta e Vinci del Miliardario.

