Vigili del fuoco di Olbia in azione per un appartamento in fiamme

Intorno alle 13, per cause in fase di accertamento, le fiamme si sono levate da un appartamento in via Sardegna, a Olbia. L’incendio è partito da una veranda che si trova al primo piano di una palazzina.

In pochi secondi una folta coltre di fumo nero ha invaso la strada e i presenti hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. Sul posto è arrivata la squadra del 115, che sta ancora operando nella casa invasa dalle diamme.

